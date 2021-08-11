***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.08.2021 09:37
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/08/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957147
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
0
En Düşük
0
18:058,5879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0107
|Açılış
|: 70,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 70,6300
|
8,6253
En Düşük
8,4782
18:0510,0896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
10,1189
En Düşük
10,0623
18:056,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,03
|Açılış
|: 6,48
|
|Önceki Kapanış
|: 6,45
|
6,50
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|27,00
|53.048.161
|% 99,41
|
|SKTAS
|3,78
|4.153.457
|% 52,54
|
|KRSTL
|1,79
|5.742.252
|% 26,20
|
|ZOREN
|1,77
|27.769.439
|% 8,91
|
|BRKO
|1,07
|1.193.075
|% 0,00
|
|PAPIL
|15,05
|15.138.044
|% -2,75
|
|BRKO
|1,07
|1.193.075
|% 0,00
|
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 0,00
|
|ANSGR
|6,44
|1.245.012
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|47.489.138
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% 0,00
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% 0,00
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 0,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% 0,00
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5862
|8,5879
|% -0,12
|
|Euro
|10,0822
|10,0896
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8688
|11,9283
|% 0,15
|
|Frank
|9,2844
|9,3403
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2888
|2,3003
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|1,21
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında