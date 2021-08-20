***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.08.2021 09:28
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 97.086,292 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 23.08.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959589
BIST
10:401.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:408,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:409,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0120
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:40491,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,49
|Açılış
|: 491,44
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:40
|AGYO
|4,52
|95.602.402
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|196.821
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|10.782.072
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|FONET
|14,92
|6.283.535
|% -4,85
|
|DMSAS
|7,65
|30.462.588
|% -4,85
|
|MARKA
|4,77
|1.239.762
|% -4,60
|
|PKENT
|2.000,00
|130.679
|% -4,53
|
|EMKEL
|2,91
|15.671.950
|% -4,28
|
|GARAN
|9,31
|251.669.835
|% 0,22
|
|EREGL
|18,58
|146.051.854
|% 0,16
|
|AGYO
|4,52
|95.602.402
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,66
|90.439.273
|% -0,26
|
|TUPRS
|100,80
|89.256.925
|% 0,40
|
|ODAS
|1,40
|55.442.984
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,86
|65.066.590
|% 1,09
|
|GARAN
|9,31
|251.669.835
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,56
|68.096.854
|% 0,79
|
|AGYO
|4,52
|95.602.402
|% 9,98
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5410
|8,5430
|% 0,43
|
|Euro
|9,9785
|9,9850
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6068
|11,6651
|% 0,56
|
|Frank
|9,2928
|9,3488
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2724
|2,2838
|% 0,68
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,83
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,18
|
Seans Raporu
10:40
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10:54GESAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 574 adet işlem
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10:52
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 83 artarak (% 0.14 ) 1, 274
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