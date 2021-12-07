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***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

07.12.2021 09:22
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

AKFGY.E %44,44444  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,929 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981338


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BIST En Aktif Hisseler12:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 5.418,50 4.431.204 % 10,00  
BASCM 13,31 176.624 % 10,00  
ORCAY 18,72 67.605.617 % 9,99  
QNBFL 108,70 416.104 % 9,96  
PCILT 15,27 3.572.096 % 9,94  
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12:10 Alış Satış %  
Dolar 13,6868 13,6906 % -0,78  
Euro 15,4093 15,4497 % -0,84  
Sterlin 18,0824 18,1731 % -0,84  
Frank 14,7327 14,8215 % -0,78  
Riyal 3,6362 3,6545 % -0,83  
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12:10 Alış Satış %  
Altın Gr. 784 784 -5,38  
Cumhuriyet 5.188 5.267 -35,00  
Tam 5.163 5.294 -35,40  
Yarım 2.495 2.561 -17,13  
Çeyrek 1.252 1.280 -8,57  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,07  
Seans Raporu 12:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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