***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.12.2021 09:22
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E %44,44444 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,929 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981338
BIST
12:121.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 20,71
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:1213,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1070
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:1215,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1301
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:12782,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,96
|Açılış
|: 782,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PKENT
|5.418,50
|4.431.204
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.605.617
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.572.096
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|ACSEL
|21,26
|33.633.443
|% -6,18
|
|KLGYO
|2,30
|130.835.019
|% -6,12
|
|SISE
|13,79
|1.284.004.913
|% 3,37
|
|KRDMD
|9,59
|1.186.708.778
|% 3,12
|
|THYAO
|19,31
|989.122.493
|% 3,32
|
|GARAN
|11,78
|960.999.408
|% -0,51
|
|ASELS
|22,64
|766.830.761
|% 0,44
|
|ODAS
|1,67
|280.390.820
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,51
|522.978.974
|% -1,13
|
|KRDMD
|9,59
|1.186.708.778
|% 3,12
|
|TSKB
|1,64
|182.318.864
|% 0,61
|
|SISE
|13,79
|1.284.004.913
|% 3,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6868
|13,6906
|% -0,78
|
|Euro
|15,4093
|15,4497
|% -0,84
|
|Sterlin
|18,0824
|18,1731
|% -0,84
|
|Frank
|14,7327
|14,8215
|% -0,78
|
|Riyal
|3,6362
|3,6545
|% -0,83
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.163
|5.294
|-35,40
|
|Yarım
|2.495
|2.561
|-17,13
|
|Çeyrek
|1.252
|1.280
|-8,57
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:22MERKO
Yüzde 5.66 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 767 adet işlem
-
12:21PCILT
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 946 adet işlem
-
12:20ISSEN
Yüzde 5.12 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 926, 100 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 45 artarak (% 1.18 ) 2, 099
-
12:19XU100
Endeks 1, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 13, 539.00 milyon TL de