***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKFGYİlgili Şirket Ünvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Satışa Konu Paylar 59066196Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 59.066.196 32,1İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 4,04Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,98-5,96İşlem Tarihi 12.01.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -Ek AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paya dönüştürülebilir tahvillerinin paya dönüştürülmesi kapsamında, 184.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 243.066.196 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 59.066.196 TL nominal değerli paylarının ortaklardan Hamdi Akın'a tahsisli olarak satışı, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/01/2021 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 4,04 TL fiyattan gerçekleştirilecektir.İşlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ortaklık Yapısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900522BIST