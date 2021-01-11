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***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

11.01.2021 17:45



***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
İlgili Şirket Ünvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 59066196

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 59.066.196 32,1

İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 4,04
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,98-5,96
İşlem Tarihi 12.01.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -

Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paya dönüştürülebilir tahvillerinin paya dönüştürülmesi kapsamında, 184.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 243.066.196 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 59.066.196 TL nominal değerli paylarının ortaklardan Hamdi Akın'a tahsisli olarak satışı, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/01/2021 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 4,04 TL fiyattan gerçekleştirilecektir.
İşlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ortaklık Yapısı.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900522


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Yarım 1.416 1.453 -9,36  
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