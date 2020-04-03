***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:13
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834520
BIST
14:0089.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -35,79
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
14:006,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1026
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
14:007,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0488
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
14:00347,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,44
|Açılış
|: 347,86
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|3.958.944
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|3.952.664
|% 9,94
|
|AFYON
|5,44
|13.599.526
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|158.834
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.124.051
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.417.331
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,13
|10.487.312
|% -6,99
|
|GSRAY
|2,05
|225.782.289
|% -6,82
|
|PETKM
|3,38
|397.018.398
|% -2,31
|
|TUPRS
|85,90
|379.675.898
|% 3,93
|
|ASELS
|23,36
|312.359.662
|% 0,95
|
|GARAN
|7,50
|304.479.911
|% -1,32
|
|GSRAY
|2,05
|225.782.289
|% -6,82
|
|PETKM
|3,38
|397.018.398
|% -2,31
|
|GSRAY
|2,05
|225.782.289
|% -6,82
|
|IHLGM
|1,02
|76.991.190
|% 2,00
|
|TSPOR
|2,89
|194.763.670
|% -6,47
|
|YKBNK
|1,83
|111.367.876
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2198
|8,2611
|% 0,54
|
|Frank
|6,8505
|6,8917
|% 1,25
|
|Riyal
|1,7797
|1,7886
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,37
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|32,43
|32,43
|2,49
|