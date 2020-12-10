***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 10:23
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892603
BIST
11:031.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:037,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0357
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8602
En Düşük
7,8188
11:039,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5147
En Düşük
9,4454
11:03463,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DITAS
|35,20
|3.669.917
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,77
|32.543.421
|% 9,97
|
|LINK
|51,50
|10.214.191
|% 9,95
|
|OLMIP
|10,21
|3.504.307
|% 9,90
|
|DOBUR
|29,54
|8.780.655
|% 8,60
|
|IZMDC
|16,50
|12.244.400
|% -4,07
|
|BANVT
|40,36
|1.019.685
|% -2,75
|
|SEKFK
|5,39
|3.647.182
|% -2,36
|
|DOHOL
|3,05
|322.838.062
|% -2,24
|
|ATLAS
|1,90
|1.187.554
|% -2,06
|
|KRDMD
|5,29
|809.810.205
|% 3,93
|
|PETKM
|4,82
|692.843.175
|% 1,69
|
|SISE
|7,16
|573.678.059
|% 1,85
|
|GARAN
|9,31
|357.359.767
|% 0,32
|
|DOHOL
|3,05
|322.838.062
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,29
|809.810.205
|% 3,93
|
|PETKM
|4,82
|692.843.175
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,05
|322.838.062
|% -2,24
|
|ITTFH
|2,69
|239.481.611
|% -3,58
|
|SISE
|7,16
|573.678.059
|% 1,85
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8478
|7,8535
|% 0,37
|
|Euro
|9,4976
|9,5034
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4250
|10,4773
|% -0,18
|
|Frank
|8,7988
|8,8518
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0881
|2,0986
|% 0,48
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-0,13
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|48,89
|48,89
|0,03
|