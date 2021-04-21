***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:23
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930109
BIST
17:431.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -36,74
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:438,1856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:439,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0985
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:43472,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 8,27
|Açılış
|: 472,09
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.913.858
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|13.911.684
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.603.880
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|39.922.239
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.609.974
|% -10,00
|
|PAMEL
|27,90
|2.593.447
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.325.017
|% -10,00
|
|EREGL
|17,89
|1.265.074.251
|% -1,87
|
|PETKM
|6,34
|1.097.734.142
|% -3,50
|
|GARAN
|6,98
|1.046.402.569
|% -1,55
|
|KRDMD
|6,90
|636.125.654
|% -4,17
|
|THYAO
|10,87
|550.485.149
|% -2,60
|
|YKBNK
|2,06
|419.129.493
|% -2,83
|
|PETKM
|6,34
|1.097.734.142
|% -3,50
|
|GARAN
|6,98
|1.046.402.569
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,79
|253.340.316
|% -2,72
|
|TSKB
|1,22
|132.079.609
|% -3,17
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1812
|8,1856
|% 0,97
|
|Euro
|9,8562
|9,8674
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,3642
|11,4212
|% 0,83
|
|Frank
|8,8732
|8,9266
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1755
|2,1864
|% 0,92
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|10,97
|
|Altın Gr.
|471
|471
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,20
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
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17:56DGATE
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 530 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, KOZAA
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 4 kaybederek (% -2.57 ) 1, 151
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, UMPAS, KERVN, UTPYA, FORMT, ATLAS, BRKO, ATSYH
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HDFGS, VKFYO, TUREX, BRMEN, UFUK, AVGYO, PAMEL, EUYO, INTEM, SNPAM