***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 16:31
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950004
BIST
16:191.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:198,6698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:1910,3208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0046
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:19502,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 502,36
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,08
|38.925.904
|% 7,80
|
|TIRE
|7,96
|60.654.396
|% 6,28
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|NTGAZ
|8,08
|54.799.104
|% 5,35
|
|FADE
|17,47
|47.000.666
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.296.923
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.683.444
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,28
|62.382.329
|% -8,57
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,24
|622.739.293
|% 2,26
|
|THYAO
|13,69
|577.373.025
|% 0,22
|
|GARAN
|8,51
|564.355.953
|% -0,58
|
|PETKM
|5,49
|563.162.149
|% 2,81
|
|EREGL
|18,00
|477.165.439
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|231.683.444
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|261.384.707
|% 1,33
|
|PETKM
|5,49
|563.162.149
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,84
|183.149.262
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|622.739.293
|% 2,26
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6705
|8,6729
|% -0,23
|
|Euro
|10,2947
|10,3006
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9541
|12,0141
|% -0,03
|
|Frank
|9,4298
|9,4866
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3033
|2,3148
|% -0,37
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,17
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|-14,00
|
|Tam
|3.307
|3.391
|-19,03
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-9,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|0,74
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:30BTCIM
Yüzde 4.47 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 079, 030 adet işlem
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16:29NTGAZ
Yüzde 5.48 oranında artışla 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 877 adet işlem
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16:28ALBRK
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 550, 115 adet işlem
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16:27XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 7, 529.00 milyon TL de
-
16:27RAYSG
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 000 adet işlem