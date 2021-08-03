***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 11:08
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954332
BIST
12:441.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.405
En Düşük
1.394
12:448,3247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0232
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
12:449,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
12:44484,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,62
|Açılış
|: 484,11
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler12:44
|IDGYO
|3,63
|11.553.742
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|28.982.031
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.368.346
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.786.103
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|FADE
|12,51
|22.720.415
|% -10,00
|
|METUR
|5,54
|125.387.230
|% -9,77
|
|BMSCH
|8,17
|101.961.904
|% -9,72
|
|BAYRK
|9,25
|26.316.337
|% -7,59
|
|KUYAS
|2,57
|18.193.233
|% -5,86
|
|GARAN
|8,69
|755.827.563
|% 1,64
|
|EREGL
|20,02
|514.372.070
|% 1,62
|
|SISE
|7,77
|445.428.036
|% 0,65
|
|ASELS
|16,02
|335.282.565
|% -0,12
|
|THYAO
|12,77
|300.944.199
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,44
|293.270.147
|% 0,83
|
|GARAN
|8,69
|755.827.563
|% 1,64
|
|PEKGY
|1,00
|68.536.022
|% 3,09
|
|KARSN
|4,11
|263.014.030
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|110.573.497
|% 0,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3214
|8,3247
|% -0,28
|
|Euro
|9,8633
|9,9317
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5472
|11,6051
|% -0,09
|
|Frank
|9,1660
|9,2212
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2126
|2,2237
|% -0,30
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,35
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.195
|3.276
|-15,52
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-7,51
|
|Çeyrek
|775
|792
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,48
|