***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2021 10:16
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961610
BIST
13:011.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -10,16
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.467
13:018,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
13:019,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
13:01484,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,16
|Açılış
|: 484,73
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler13:01
|YEOTK
|22,00
|203.104
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|35.250.939
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|801.074
|% 9,95
|
|ORCAY
|11,97
|3.112.942
|% 9,92
|
|EGEPO
|6,65
|13.475.035
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|1.716.609
|% -9,99
|
|KERVN
|0,57
|780.398
|% -8,06
|
|BURCE
|20,52
|5.645.547
|% -5,79
|
|GLRYH
|2,46
|3.945.490
|% -4,65
|
|KENT
|197,50
|1.244.434
|% -4,59
|
|THYAO
|12,90
|650.252.193
|% 0,00
|
|GARAN
|9,80
|460.208.546
|% -0,61
|
|BERA
|11,04
|203.874.113
|% -1,43
|
|SISE
|8,75
|195.232.789
|% -1,24
|
|KRDMD
|7,71
|194.414.153
|% 0,13
|
|ZOREN
|1,73
|153.395.322
|% 6,13
|
|ODAS
|1,54
|94.598.420
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,45
|136.781.189
|% -1,61
|
|THYAO
|12,90
|650.252.193
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,69
|128.527.537
|% 1,13
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3140
|8,3170
|% 0,52
|
|Euro
|9,8702
|9,8746
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4666
|11,5241
|% 0,45
|
|Frank
|9,0533
|9,1078
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2097
|2,2208
|% 0,44
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|3,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|6,00
|
|Tam
|3.189
|3.270
|7,60
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|3,68
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,84
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|0,41
|