***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2021 12:16
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963894
BIST
13:511.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:518,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:519,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9600
En Düşük
9,9450
13:51488,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:50
|OYLUM
|6,27
|18.767.581
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.589.132
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.443.358
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|152.060.796
|% 9,41
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|KTSKR
|70,10
|1.747.733
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.127.850
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,33
|66.017.195
|% -9,26
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,90
|497.298.795
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,54
|362.727.498
|% -0,70
|
|BIOEN
|33,90
|301.495.341
|% 6,27
|
|YKBNK
|2,50
|281.280.876
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|127.225.670
|% -1,72
|
|ODAS
|1,47
|96.591.857
|% 0,68
|
|GARAN
|9,57
|509.973.869
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,07
|372.766.780
|% 0,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4300
|8,4341
|% 0,03
|
|Euro
|9,9755
|9,9829
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6268
|11,6851
|% 0,13
|
|Frank
|9,1646
|9,2198
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,54
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|