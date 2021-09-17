***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 17:21
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964314
BIST
17:161.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.415
17:168,6341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1083
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6368
En Düşük
8,5060
17:1610,1442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0853
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
17:16484,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,80
|Açılış
|: 484,32
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TEZOL
|18,44
|13.109.420
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.324.745
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,70
|25.504.722
|% 9,31
|
|GLRYH
|2,63
|13.169.968
|% 9,13
|
|MRSHL
|259,90
|2.484.670
|% 8,29
|
|KTSKR
|64,90
|24.109.197
|% -9,99
|
|ISKPL
|7,21
|261.993.782
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|75.896.685
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,97
|30.983.218
|% -7,71
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,72
|1.423.886.598
|% 2,00
|
|GARAN
|9,42
|1.128.180.659
|% -0,84
|
|YEOTK
|51,65
|480.924.395
|% -0,29
|
|EREGL
|16,97
|456.769.794
|% -0,82
|
|TUPRS
|108,80
|421.701.093
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,45
|391.278.921
|% -0,81
|
|GARAN
|9,42
|1.128.180.659
|% -0,84
|
|THYAO
|12,72
|1.423.886.598
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|75.896.685
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,76
|380.393.419
|% -1,60
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6294
|8,6341
|% 1,27
|
|Euro
|10,1360
|10,1442
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,8005
|11,8597
|% 0,69
|
|Frank
|9,2114
|9,2668
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2865
|2,2980
|% 0,91
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-6,03
|
|Altın Gr.
|485
|485
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.197
|3.279
|23,86
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|11,54
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,77
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-1,06
|