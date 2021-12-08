***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 15:48
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981983
BIST
17:282.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,10
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2813,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2488
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2815,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3287
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:28789,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 14,97
|Açılış
|: 789,51
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:26
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.400.613
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.747
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.440.384
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.700.845.927
|% 7,08
|
|SISE
|14,92
|4.372.554.031
|% 1,70
|
|GARAN
|11,99
|4.179.723.767
|% 1,35
|
|ASELS
|24,04
|2.405.087.604
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,76
|2.255.742.873
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.867.214.750
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.453.561.822
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.179.723.767
|% 1,35
|
|TSKB
|1,65
|559.542.227
|% 1,85
|
|SISE
|14,92
|4.372.554.031
|% 1,70
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7291
|13,7310
|% 1,79
|
|Euro
|15,5144
|15,5499
|% 2,19
|
|Sterlin
|18,1456
|18,2366
|% 1,88
|
|Frank
|14,8724
|14,9620
|% 2,37
|
|Riyal
|3,6613
|3,6797
|% 2,14
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,60
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,71
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,82
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,10
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|0,19
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:37UNLU
Yüzde 7.75 oranında artışla 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 038, 530 adet işlem
-
17:36CEOEM
Yüzde 5.43 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 148 adet işlem
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 81 artarak (% 1.58 ) 2, 178
-
17:35XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 45, 422.00 milyon TL de
-
17:34SEKUR
Yüzde 7.17 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 135 adet işlem