***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 15:13
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982376
BIST
17:012.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 44,59
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.051
En Düşük
2.010
17:0113,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1066
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:0115,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0735
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:01789,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,27
|Açılış
|: 789,10
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler16:59
|FLAP
|2,86
|121.618.916
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.234.610
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.288.314
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.026.050
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.384.961
|% -9,95
|
|THYAO
|22,16
|4.178.221.915
|% 8,73
|
|SISE
|16,09
|4.095.923.985
|% 8,06
|
|KRDMD
|10,79
|3.472.178.542
|% 9,21
|
|GARAN
|11,96
|2.729.845.282
|% -0,17
|
|ASELS
|24,92
|2.189.335.510
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,54
|1.132.250.801
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|1.571.851.397
|% 0,28
|
|KRDMD
|10,79
|3.472.178.542
|% 9,21
|
|SISE
|16,09
|4.095.923.985
|% 8,06
|
|GARAN
|11,96
|2.729.845.282
|% -0,17
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7943
|13,7983
|% 0,81
|
|Euro
|15,6157
|15,6318
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,1802
|18,2713
|% 0,88
|
|Frank
|14,8882
|14,9779
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6696
|3,6880
|% 1,02
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-9,26
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,91
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|22,00
|
|Tam
|5.193
|5.324
|15,90
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|7,69
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|-0,16
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|-0,89
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14RODRG
Yüzde 9.20 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 279 adet işlem
-
17:13INTEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 77.40 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 444 adet işlem
-
17:12KUTPO
Yüzde 6.52 oranında artışla 129.10 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 426 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 2 artarak (% 2.37 ) 1, 821
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, KLNMA, POLTK, DOBUR, INTEM, EUHOL, NIBAS, RALYH, ULUSE, FLAP