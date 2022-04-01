***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2022 10:32
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014885
BIST
11:342.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:3414,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0187
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
11:3416,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0183
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:34912,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,48
|Açılış
|: 912,25
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ULUSE
|124,60
|3.284.830
|% 9,97
|
|ASUZU
|79,40
|92.578.366
|% 6,15
|
|YKSLN
|7,63
|84.023.492
|% 5,68
|
|CELHA
|7,80
|5.703.544
|% 5,41
|
|ISFIN
|3,68
|123.279.758
|% 5,14
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,09
|14.699.769
|% -6,93
|
|PENTA
|354,50
|37.405.836
|% -5,42
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|AYCES
|69,00
|1.844.375
|% -4,23
|
|GARAN
|12,31
|1.988.482.897
|% 0,90
|
|THYAO
|33,04
|1.714.473.748
|% 2,42
|
|EREGL
|33,18
|1.070.488.047
|% 2,28
|
|TUPRS
|223,30
|850.675.556
|% 4,15
|
|KRDMD
|15,42
|839.320.551
|% 0,78
|
|GARAN
|12,31
|1.988.482.897
|% 0,90
|
|ODAS
|1,71
|178.194.306
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,11
|307.319.417
|% 0,74
|
|AKBNK
|7,29
|525.088.711
|% 0,41
|
|PETKM
|9,17
|572.373.163
|% 1,55
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6796
|14,6877
|% 0,11
|
|Euro
|16,2476
|16,2573
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,2178
|19,3142
|% -0,02
|
|Frank
|15,8320
|15,9274
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9034
|3,9229
|% 0,14
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-6,05
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,49
|