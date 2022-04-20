***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 16:47
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022338
BIST
16:412.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,83
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:4114,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:4115,9116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0956
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:41918,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 918,58
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DAGI
|3,54
|50.033.660
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|328,70
|104.409.172
|% 8,45
|
|AYEN
|17,00
|23.805.905
|% 7,12
|
|NTHOL
|11,84
|105.396.479
|% 6,96
|
|EDATA
|16,20
|50.366.540
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|AVGYO
|3,29
|15.809.909
|% -4,91
|
|THYAO
|38,96
|3.505.122.071
|% 0,52
|
|SISE
|18,36
|2.412.247.015
|% 2,17
|
|GARAN
|14,26
|2.170.865.136
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,31
|1.581.039.606
|% 1,72
|
|KRDMD
|16,28
|1.364.106.894
|% -0,73
|
|ODAS
|2,62
|969.155.481
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,31
|1.581.039.606
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,93
|798.629.211
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|401.968.533
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,22
|363.016.959
|% 1,83
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6732
|14,6770
|% 0,18
|
|Euro
|15,8981
|15,9124
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1086
|19,2045
|% 0,65
|
|Frank
|15,4045
|15,4973
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,17
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,16
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.071
|6.223
|-45,88
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|-22,19
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-11,09
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,91
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54ALCAR
Yüzde 8.45 oranında artışla 328.70 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 014 adet işlem
-
16:53ISFIN
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 342, 682 adet işlem
-
16:52YKSLN
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 029, 683 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.43 ) 2, 830
-
16:51XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 35, 883.00 milyon TL de