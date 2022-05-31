***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 13:12
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033536
BIST
13:382.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,95
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:3816,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0239
|Açılış
|: 16,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:3817,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0827
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5693
13:38974,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,55
|Açılış
|: 974,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:38
|MRGYO
|1,54
|20.315.651
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.195
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.526.708
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,00
|15.861.835
|% 9,61
|
|ESCOM
|16,05
|35.109.194
|% 8,81
|
|KZBGY
|69,90
|26.058.331
|% -9,75
|
|AKFGY
|2,25
|194.088.834
|% -8,91
|
|AVGYO
|3,14
|20.515.612
|% -6,27
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,26
|8.700.115
|% -3,83
|
|THYAO
|49,12
|4.095.978.591
|% -0,81
|
|TUPRS
|274,70
|1.384.153.328
|% 6,06
|
|SASA
|35,42
|1.340.627.345
|% 3,63
|
|GARAN
|14,65
|1.235.933.253
|% 1,95
|
|ASELS
|24,30
|997.763.066
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,72
|533.633.826
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,00
|744.674.145
|% 1,27
|
|TSKB
|2,26
|381.612.827
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,65
|789.565.867
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,28
|149.800.671
|% 2,40
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3918
|16,4041
|% 0,15
|
|Euro
|17,5638
|17,5830
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,6140
|20,7174
|% -0,24
|
|Frank
|17,0520
|17,1547
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3622
|4,3840
|% 0,20
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-4,55
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|5,00
|
|Tam
|6.464
|6.624
|-3,07
|
|Yarım
|3.124
|3.204
|-1,48
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|-0,74
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,85
|