***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060413
BIST
15:283.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 34,88
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:2818,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2324
En Düşük
18,1962
15:2818,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:281.004,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.004,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:24
|INVEO
|18,59
|247.320.351
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|152.751.768
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.372.165
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.912.030.543
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.710.699
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.890.328
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,35
|10.367.907.599
|% 2,96
|
|EREGL
|32,20
|7.117.994.390
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,15
|5.795.419.497
|% 6,77
|
|EKGYO
|4,54
|5.559.234.100
|% 3,65
|
|THYAO
|75,00
|4.546.049.074
|% -0,20
|
|YKBNK
|8,35
|10.367.907.599
|% 2,96
|
|EKGYO
|4,54
|5.559.234.100
|% 3,65
|
|ISCTR
|10,26
|4.036.120.351
|% 6,43
|
|AKBNK
|15,15
|5.795.419.497
|% 6,77
|
|KRDMD
|13,74
|3.931.870.343
|% 6,68
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2124
|18,2394
|% 0,13
|
|Euro
|18,0946
|18,1041
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0347
|21,1402
|% 0,52
|
|Frank
|18,4936
|18,6050
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8344
|4,8586
|% 0,05
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.773
|6.839
|27,00
|
|Yarım
|3.300
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,10
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|-2,49
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39AVTUR
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 220 adet işlem
-
15:38KLKIM
Yüzde 8.16 oranında artışla 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 215, 001 adet işlem
-
15:37ICBCT
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 744, 518 adet işlem
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 56 artarak (% 1.59 ) 3, 043
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ROYAL, FADE, INVEO, ZRGYO, ICBCT, VAKBN, VKING, HALKB