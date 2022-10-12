***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 10:51
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071061
BIST
10:443.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 6,37
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.568
10:4418,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
10:4418,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
10:44997,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,94
|Açılış
|: 997,89
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:42
|USAK
|3,74
|58.198.952
|% 10,00
|
|HEKTS
|24,48
|428.981.365
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|13.163.519
|% 9,88
|
|GESAN
|103,30
|282.590.978
|% 9,02
|
|MEGAP
|4,82
|11.950.188
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|11.950.188
|% -9,91
|
|KTSKR
|38,00
|32.218.346
|% -4,76
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|PINSU
|5,34
|3.347.162
|% -3,78
|
|ASELS
|32,82
|940.445.883
|% 1,74
|
|THYAO
|84,45
|710.838.798
|% -0,06
|
|KONTR
|95,25
|498.118.366
|% 4,96
|
|SASA
|84,10
|496.567.540
|% -1,18
|
|SISE
|29,10
|449.339.048
|% -1,09
|
|EKGYO
|4,33
|336.499.003
|% 0,46
|
|ISCTR
|8,36
|443.081.941
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,32
|401.974.177
|% 0,12
|
|AKFGY
|4,15
|191.735.657
|% 1,22
|
|HUNER
|6,68
|241.636.302
|% 6,88
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5907
|% 0,03
|
|Euro
|18,0468
|18,0556
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,3372
|20,4392
|% 0,02
|
|Frank
|18,6159
|18,7280
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% -0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,79
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.720
|6.782
|14,00
|
|Yarım
|3.274
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|0,07
|
Seans Raporu
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