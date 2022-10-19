***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 10:53
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072814
BIST
13:523.882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 40,32
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:5218,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:5218,1931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1357
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1779
13:52976,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,66
|Açılış
|: 976,81
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
975,99
BIST En Aktif Hisseler13:50
|GESAN
|149,60
|465.267.737
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|27.994.520
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|288.477.922
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|83.118.216
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|39.132.933
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,15
|255.529.158
|% -6,32
|
|SEGYO
|1,60
|130.999.897
|% -4,76
|
|HKTM
|72,70
|46.138.484
|% -3,96
|
|KGYO
|17,36
|12.535.309
|% -3,56
|
|EKIZ
|13,72
|335.799
|% -3,38
|
|ODAS
|8,15
|4.015.707.822
|% -2,63
|
|THYAO
|97,50
|3.631.186.090
|% 0,26
|
|AKBNK
|15,35
|2.176.913.731
|% 1,72
|
|YKBNK
|9,51
|1.982.247.856
|% 1,28
|
|TUPRS
|360,80
|1.768.798.142
|% 0,56
|
|ODAS
|8,15
|4.015.707.822
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,51
|1.982.247.856
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,44
|908.766.545
|% 1,14
|
|AKBNK
|15,35
|2.176.913.731
|% 1,72
|
|ISCTR
|9,62
|1.253.293.832
|% 1,58
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5926
|% 0,04
|
|Euro
|18,1712
|18,1847
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8764
|20,9811
|% -0,50
|
|Frank
|18,4797
|18,5911
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% -0,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,07
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,23
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-40,00
|
|Tam
|6.638
|6.711
|-53,00
|
|Yarım
|3.235
|3.281
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,79
|90,79
|0,76
|