***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:50
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093629
BIST
10:455.439
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -84,19
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.422
10:4518,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:4519,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0529
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:451.117,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.117,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:43
|DOGUB
|11,00
|12.141.519
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|128.114.984
|% 9,96
|
|BFREN
|5.722,00
|90.241.096
|% 9,39
|
|DYOBY
|31,94
|97.944.419
|% 9,38
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|ULUSE
|202,50
|22.110.421
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.899.393
|% -9,87
|
|ATLAS
|3,25
|2.395.879
|% -9,72
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|EREGL
|43,36
|3.249.848.998
|% 1,03
|
|THYAO
|145,20
|2.840.523.044
|% 0,48
|
|KRDMD
|19,33
|1.464.494.641
|% -2,32
|
|ASELS
|64,10
|1.451.676.309
|% -1,61
|
|EKGYO
|9,30
|1.317.057.513
|% -1,27
|
|EKGYO
|9,30
|1.317.057.513
|% -1,27
|
|EREGL
|43,36
|3.249.848.998
|% 1,03
|
|KRDMD
|19,33
|1.464.494.641
|% -2,32
|
|YKBNK
|11,62
|460.423.458
|% -0,17
|
|PETKM
|19,76
|727.680.330
|% -1,20
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7486
|18,7600
|% 0,09
|
|Euro
|19,9147
|19,9463
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4873
|22,6001
|% -0,21
|
|Frank
|20,1118
|20,2330
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9729
|4,9978
|% 0,07
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.560
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,69
|