***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:19
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114026
BIST
15:475.091
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 140,38
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:4718,8474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:4720,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0407
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:471.113,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.113,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:45
|OYAKC
|30,14
|214.656.318
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|254.697.118
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.703.352
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.291.368
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|29.124.308
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.680.329
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.236.136
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.437.220
|% -9,95
|
|THYAO
|142,90
|7.230.359.085
|% 2,14
|
|EREGL
|44,10
|6.061.593.976
|% 6,73
|
|TUPRS
|632,30
|4.078.694.845
|% 9,98
|
|SISE
|45,12
|3.187.536.866
|% 5,67
|
|ASELS
|58,65
|3.168.260.576
|% 0,77
|
|AKBNK
|16,45
|3.103.284.593
|% 1,73
|
|YKBNK
|9,35
|1.609.095.144
|% 4,59
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.416.170
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,50
|1.080.574.740
|% 4,17
|
|EREGL
|44,10
|6.061.593.976
|% 6,73
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8422
|18,8461
|% -0,01
|
|Euro
|20,1888
|20,1936
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6223
|22,7357
|% 0,07
|
|Frank
|20,3410
|20,4635
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0095
|5,0346
|% 0,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,29
|
|Cumhuriyet
|7.535
|7.649
|18,00
|
|Tam
|7.578
|7.629
|-6,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|0,25
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00BASCM
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 220 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 71 artarak (% 3.86 ) 5, 693
-
15:59XU100
Endeks 5, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 70, 110.00 milyon TL de
-
15:59YATAS
Yüzde 5.85 oranında artışla 34.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 150, 514 adet işlem
-
15:56EMKEL
Yüzde 8.96 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 525, 448 adet işlem