***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 10:42
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204785
BIST
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12:118.459
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 128,62
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1127,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0902
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1129,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1353
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:111.677,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.677,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:09
|GESAN
|112,20
|925.061.511
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|648.776.220
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|151.431.770
|% -10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|HATSN
|73,95
|323.339.265
|% -8,14
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|THYAO
|232,00
|2.388.986.194
|% 0,83
|
|TUPRS
|148,70
|2.107.829.805
|% 2,98
|
|YKBNK
|20,04
|2.034.785.342
|% 3,83
|
|ODAS
|14,20
|1.829.396.621
|% 5,19
|
|EREGL
|44,74
|1.814.198.024
|% 1,41
|
|ZOREN
|6,47
|914.432.451
|% 5,03
|
|ODAS
|14,20
|1.829.396.621
|% 5,19
|
|EKGYO
|8,31
|1.071.581.472
|% 1,59
|
|YKBNK
|20,04
|2.034.785.342
|% 3,83
|
|PETKM
|24,38
|1.303.853.364
|% 0,83
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7442
|27,7548
|% 0,34
|
|Euro
|29,5374
|29,5516
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0153
|34,1858
|% 0,10
|
|Frank
|30,6984
|30,8833
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3761
|7,4131
|% 0,25
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,33
|
|Cumhuriyet
|11.632
|11.808
|42,00
|
|Tam
|11.387
|11.469
|18,00
|
|Yarım
|5.711
|5.756
|9,00
|
|Çeyrek
|2.847
|2.878
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,18
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,90
|