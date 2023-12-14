***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2023 10:06
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225696
BIST
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10:377.611
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 81,96
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:3729,0623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0860
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0623
En Düşük
28,9294
10:3731,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1441
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:371.896,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.896,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:35
|EDIP
|22,58
|71.053.064
|% 9,61
|
|FONET
|7,18
|20.595.426
|% 6,69
|
|VAKKO
|76,00
|19.905.190
|% 6,29
|
|KONKA
|46,70
|53.364.174
|% 6,14
|
|ERSU
|8,59
|1.079.444
|% 5,79
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|89.831.733
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,70
|492.262.609
|% -6,05
|
|EMKEL
|15,72
|18.827.179
|% -4,79
|
|THYAO
|243,70
|1.172.694.175
|% 0,99
|
|AKBNK
|37,68
|810.533.341
|% 2,45
|
|YKBNK
|21,00
|640.405.405
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,88
|634.176.902
|% 2,51
|
|EREGL
|38,42
|523.322.904
|% 1,75
|
|EKGYO
|7,06
|239.008.310
|% 1,44
|
|YKBNK
|21,00
|640.405.405
|% 3,45
|
|ISCTR
|22,88
|634.176.902
|% 2,51
|
|BEGYO
|3,95
|89.831.733
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,68
|810.533.341
|% 2,45
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0447
|29,0503
|% 0,26
|
|Euro
|31,6752
|31,6931
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,5456
|36,7289
|% 0,19
|
|Frank
|33,2108
|33,4109
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7197
|7,7584
|% 0,25
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|939,01
|941,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,46
|1.001,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,63
|2.030,97
|% 0,66
|