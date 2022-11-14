***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 09:16
***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
Açıklamalar Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Akfen International Holding B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079683
BIST
10:324.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 55,76
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.519
En Düşük
4.450
10:3218,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0616
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
18,6080
En Düşük
18,5015
10:3219,2061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0141
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
19,2509
En Düşük
19,1054
10:321.054,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.054,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler10:30
|AKENR
|4,84
|36.989.020
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|26.697.560
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,58
|85.657.307
|% 9,99
|
|GLRYH
|6,17
|28.255.591
|% 9,98
|
|TUCLK
|36,36
|19.942.575
|% 9,98
|
|SNGYO
|3,81
|80.131.296
|% -9,93
|
|FENER
|66,15
|147.342.737
|% -6,30
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,32
|69.867.458
|% -5,05
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|109,70
|1.659.242.036
|% -1,61
|
|EREGL
|37,40
|888.773.981
|% 2,47
|
|ODAS
|11,59
|819.916.770
|% 7,22
|
|ASELS
|39,52
|619.193.458
|% 1,70
|
|SASA
|153,00
|483.041.693
|% 4,01
|
|ODAS
|11,59
|819.916.770
|% 7,22
|
|EKGYO
|5,34
|297.040.181
|% 0,75
|
|AKFGY
|4,75
|206.568.208
|% 4,86
|
|ZOREN
|7,51
|250.528.631
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,19
|70.778.310
|% 1,39
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6027
|18,6068
|% 0,33
|
|Euro
|19,1952
|19,2074
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,8134
|21,9227
|% -0,39
|
|Frank
|19,5707
|19,6886
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,33
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-5,15
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.940
|7.076
|58,00
|
|Yarım
|3.370
|3.459
|28,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|-0,21
|