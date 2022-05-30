***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.05.2022 09:42
***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033240
BIST
12:282.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 60,99
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:2816,3653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1742
|Açılış
|: 16,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:2817,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2335
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:28978,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,01
|Açılış
|: 979,07
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:27
|EGEPO
|9,46
|12.859.826
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.427.035
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,53
|183.999.442
|% -7,66
|
|TDGYO
|7,18
|5.514.540
|% -5,53
|
|DAGHL
|27,00
|4.270.115
|% -5,26
|
|KRTEK
|16,46
|9.963.609
|% -3,80
|
|THYAO
|48,86
|4.140.768.679
|% 8,53
|
|KARSN
|7,08
|1.196.154.361
|% 3,06
|
|SISE
|20,96
|1.166.873.697
|% 2,75
|
|FROTO
|301,70
|930.660.531
|% 5,82
|
|SAHOL
|20,96
|907.571.525
|% 3,15
|
|KARSN
|7,08
|1.196.154.361
|% 3,06
|
|DOHOL
|3,90
|379.390.623
|% 2,36
|
|THYAO
|48,86
|4.140.768.679
|% 8,53
|
|EKGYO
|2,62
|202.519.522
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|87.388.223
|% 0,81
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3584
|16,3684
|% 1,10
|
|Euro
|17,6170
|17,6405
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,6411
|20,7446
|% 1,22
|
|Frank
|17,0389
|17,1415
|% 1,16
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 1,21
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,26
|
|Altın Gr.
|979
|979
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|38,00
|
|Tam
|6.466
|6.627
|37,31
|
|Yarım
|3.125
|3.205
|18,04
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|9,02
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,60
|