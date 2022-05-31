***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2022 09:20
***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033491
BIST
11:202.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 19,32
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
11:2016,4287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0485
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4289
En Düşük
16,3367
11:2017,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
11:20979,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,46
|Açılış
|: 979,90
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,28
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MRGYO
|1,54
|13.316.049
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,48
|41.834.655
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|5.949.250
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.277.749
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|RODRG
|15,77
|1.051.677
|% -3,55
|
|AVGYO
|3,24
|5.763.426
|% -3,28
|
|SELVA
|8,11
|3.731.162
|% -3,11
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|THYAO
|49,28
|2.466.547.951
|% -0,48
|
|GARAN
|14,79
|943.037.619
|% 2,92
|
|SASA
|36,18
|915.633.598
|% 5,85
|
|TUPRS
|271,50
|765.025.151
|% 4,83
|
|ASELS
|24,56
|699.622.466
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,73
|379.383.862
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,06
|508.430.495
|% 2,78
|
|YKBNK
|4,66
|513.749.713
|% 2,42
|
|TSKB
|2,26
|223.907.408
|% 7,11
|
|SKBNK
|1,29
|99.396.249
|% 3,20
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4156
|16,4264
|% 0,28
|
|Euro
|17,6390
|17,6615
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,6695
|20,7732
|% 0,03
|
|Frank
|17,0234
|17,1259
|% -0,09
|
|Riyal
|4,3639
|4,3858
|% 0,24
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,20
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,46
|
Seans Raporu
11:18
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-
11:33ISGYO
Yüzde 4.35 oranında artışla 14.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 214, 601 adet işlem
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11:32AKSA
Yüzde 8.00 oranında artışla 60.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 883, 000 adet işlem
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11:31SONME
Yüzde 4.02 oranında artışla 29.98 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 827 adet işlem
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11:30XU100
Endeks 2, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 15, 383.00 milyon TL de
-
11:30OZGYO
Yüzde 4.48 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 034, 252 adet işlem