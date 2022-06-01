***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2022 09:22
***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033776
BIST
12:092.580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,36
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:0916,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0390
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:0917,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0240
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:09967,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,27
|Açılış
|: 967,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:09
|MZHLD
|80,55
|13.830.773
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.953.736
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,04
|218.614.237
|% 9,09
|
|PENTA
|488,10
|46.008.904
|% 8,11
|
|MRGYO
|1,66
|18.722.487
|% 7,79
|
|AVGYO
|2,84
|23.603.129
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.361.498
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|53.311.447
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.524.340
|% -4,76
|
|THYAO
|49,96
|2.027.897.766
|% 0,12
|
|SASA
|37,98
|911.505.662
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,99
|786.844.219
|% 1,97
|
|HEKTS
|32,20
|724.318.062
|% 2,81
|
|SISE
|21,20
|685.443.277
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,87
|458.795.732
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|471.994.695
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,30
|121.774.101
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,99
|231.459.028
|% -0,50
|
|KARSN
|7,10
|410.104.102
|% 1,57
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4322
|16,4344
|% 0,24
|
|Euro
|17,6287
|17,6457
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6048
|20,7081
|% -0,05
|
|Frank
|17,0194
|17,1219
|% -0,05
|
|Riyal
|4,3686
|4,3905
|% 0,16
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,82
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,81
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24PENTA
Yüzde 9.13 oranında artışla 492.70 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 391 adet işlem
-
12:22AKSA
Yüzde 5.43 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 738, 224 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 21 artarak (% 1.17 ) 2, 871
-
12:21XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 16, 184.00 milyon TL de
-
12:21GESAN
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 189 adet işlem