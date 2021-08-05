***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
05.08.2021 10:11
***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 03.08.2021 tarihinde başlayan % 161,13726 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 17.08.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954908
BIST
10:281.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:288,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0512
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:2810,1476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0407
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1606
En Düşük
10,0744
10:28495,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,67
|Açılış
|: 495,55
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,98
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:28
|PENTA
|48,78
|6.497.157
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|23.948.078
|% 9,91
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|DNISI
|13,57
|23.387.911
|% 9,00
|
|AGYO
|2,87
|11.282.960
|% -9,75
|
|DERIM
|9,84
|1.953.042
|% -5,66
|
|KRSTL
|1,88
|4.995.786
|% -5,53
|
|KATMR
|3,05
|16.521.115
|% -5,28
|
|EDIP
|4,66
|8.719.147
|% -5,28
|
|GARAN
|9,36
|386.897.533
|% 1,08
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|SASA
|30,56
|271.201.558
|% 3,03
|
|THYAO
|12,91
|249.635.493
|% 1,18
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,84
|104.214.911
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,90
|134.601.252
|% -3,01
|
|GARAN
|9,36
|386.897.533
|% 1,08
|
|GENIL
|12,90
|381.815.112
|% 9,14
|
|AKBNK
|5,55
|117.908.322
|% 0,54
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5681
|8,5711
|% 0,60
|
|Euro
|10,1415
|10,1476
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,8954
|11,9550
|% 0,55
|
|Frank
|9,4033
|9,4600
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 0,52
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-5,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,40
|