***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
09.12.2021 09:35
***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 07/12/2021 tarihinde başlayan % 44,44444 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 09/12/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982230
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0640
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0882
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05791,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,69
|Açılış
|: 791,93
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.020.203
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.745.253
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|NIBAS
|12,58
|188.202.355
|% 9,97
|
|SONME
|34,20
|3.460.278
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.949.336
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|12.780.717
|% -9,95
|
|THYAO
|22,36
|5.207.602.233
|% 1,64
|
|KRDMD
|10,89
|3.679.167.805
|% 3,71
|
|PETKM
|9,26
|2.877.957.705
|% 3,58
|
|SISE
|15,76
|2.638.524.487
|% 2,34
|
|GARAN
|11,72
|1.718.506.915
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,51
|1.213.680.135
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.679.167.805
|% 3,71
|
|PETKM
|9,26
|2.877.957.705
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,55
|955.682.040
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|427.377.902
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8387
|13,8512
|% 0,46
|
|Euro
|15,6414
|15,6840
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,2367
|18,3281
|% 0,33
|
|Frank
|14,9497
|15,0397
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6797
|3,6982
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,90
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,54
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|0,43
|