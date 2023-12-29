Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKFGY* *NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.12.2023 09:57
***AKFGY* *NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFGY******NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan ve bünyesinde Kıbrıs Girne Merit Park oteli olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin satışı sürecine ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu onayı alınmış olup satış işlemi kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230383


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:067.445
Değişim :  0,66% |  48,91
Açılış :  7.415  
Önceki Kapanış :  7.396  
En Düşük
7.415 En Yüksek
7.449
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 12,24 19.823.720 % 9,97  
SNPAM 141,50 8.715.441 % 9,95  
KUYAS 53,35 20.007.044 % 9,55  
SELGD 22,60 291.065 % 9,18  
ULAS 16,00 525.322 % 8,40  
daha fazla
10:06 Alış Satış %  
Dolar 29,5298 29,5354 % 0,38  
Euro 32,7134 32,7325 % 0,18  
Sterlin 37,5841 37,7726 % 0,60  
Frank 34,9033 35,1135 % 0,49  
Riyal 7,8511 7,8905 % 0,33  
daha fazla
10:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,88 23,91 % 0,66  
Platin 1.005,64 1.008,83 % 0,66  
Paladyum 1.129,65 1.139,86 % 0,66  
Brent Pet. 77,47 77,47 % 0,66  
Altın Ons 2.072,95 2.073,28 % 0,66  
Seans Raporu 10:06
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru