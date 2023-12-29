***AKFGY* *NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 09:57
***AKFGY******NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan ve bünyesinde Kıbrıs Girne Merit Park oteli olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin satışı sürecine ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu onayı alınmış olup satış işlemi kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230383
BIST
'
10:067.445
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,91
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0629,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1113
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0632,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0596
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:061.968,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.968,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ANELE
|12,24
|19.823.720
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|KUYAS
|53,35
|20.007.044
|% 9,55
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|525.322
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,70
|836.694
|% -57,77
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|PRZMA
|40,00
|5.070.613
|% -5,88
|
|BSOKE
|10,35
|1.382.218
|% -3,27
|
|IDEAS
|93,00
|498.272
|% -3,02
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|THYAO
|230,30
|320.210.248
|% 0,57
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|KONTR
|219,80
|223.759.116
|% 6,85
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|HDFGS
|1,72
|14.462.492
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,95
|54.359.251
|% 0,14
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5298
|29,5354
|% 0,38
|
|Euro
|32,7134
|32,7325
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,5841
|37,7726
|% 0,60
|
|Frank
|34,9033
|35,1135
|% 0,49
|
|Riyal
|7,8511
|7,8905
|% 0,33
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,64
|1.008,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,65
|1.139,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,95
|2.073,28
|% 0,66
|