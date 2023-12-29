***AKFGY* *NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY******NTHOL*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan ve bünyesinde Kıbrıs Girne Merit Park oteli olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin satışı sürecine ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu onayı alınmış olup satış işlemi kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230383BIST