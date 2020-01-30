***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan-2.008 624.724 0 -28.057 829.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607Yeni Bakiye248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 -2.008 522.117 0 -28.057 0 727.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 685 0 0 95.149 0 95.834Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ475.636FAKTORİNG GELİRLERİFaktoring Alacaklarından Alınan FaizlerİskontoluDiğerFaktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve KomisyonlarİskontoluDiğerFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİ475.636Finansal Kiralama Gelirleri461.772Faaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar13.864FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-337.122Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-242.018Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen FaizlerKiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-154İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-94.950Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve KomisyonlarBRÜT KAR (ZARAR)138.514ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -51.099Personel Giderleri-22.447Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-255Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-14.528Diğer-13.869BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)87.415 0DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 2.068.500Bankalardan Alınan Faizler30.457Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler Karı264.832Kambiyo İşlemleri Karı1.666.623Diğer106.588KARŞILIK GİDERLERİ-139.753Özel KarşılıklarBeklenen Zarar Karşılıkları-131.808Genel KarşılıklarDiğer-7.945DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.898.873Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden Zarar-164.538Kambiyo İşlemleri Zararı-1.734.335DiğerNET FAALİYET KARI (ZARARI)117.289 0BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)117.289 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)24 -22.140Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider Etkisi-42.190Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi20.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)95.149 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI95.149 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları95.149Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı71.963Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri422.993Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-337.122Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar13.864Elde Edilen Diğer Kazançlar2.037.218Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7,21 -88.140Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-19.006Ödenen Vergiler-9.971Diğer-1.947.873Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.020.064Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) AzalışFinansman Kredilerindeki Net (Artış) AzalışKiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış981.005Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış185.989Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-7.662Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-139.268Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.092.027YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -58Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer9 -691Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.623.811Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.557.773İhraç Edilen Sermaye Araçları125.000Temettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler1.841Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-807.121Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.599Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)289.756Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar395.422Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6 685.178Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)95.149DİĞER KAPSAMLI GELİRLER685Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar685Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)878Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 163.093 522.185 685.278 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR10 0 874 874 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 987.551 3.751.057 4.738.608 0Faktoring Alacakları0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)7 961.311 3.605.542 4.566.853 0Finansal Kiralama Alacakları1.178.988 4.016.136 5.195.124 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-217.677 -410.594 -628.271 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 91.165 482.301 573.466 0Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -64.925 -336.786 -401.711 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 1.449 0 1.449 0MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 1.333 0 1.333 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI24 9.971 0 9.971 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI24 75.676 0 75.676 0DİĞER AKTİFLER12 114.080 202.077 316.157 0ARA TOPLAM1.353.153 4.476.193 5.829.346 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)11 30.049 0 30.049 0Satış Amaçlı30.049 0 30.049 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.383.202 4.476.193 5.859.395 0YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 751.669 3.863.777 4.615.446 0FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 421 0 421 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER10 0 83.126 83.126 0KARŞILIKLAR14.020 0 14.020 0Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16 2.699 0 2.699 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer Karşılıklar16 11.321 0 11.321 0CARİ VERGİ BORCU24 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU24 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 57.040 141.449 198.489 0ARA TOPLAM823.150 4.088.352 4.911.502 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR19 948.007 -114 947.893 0Ödenmiş Sermaye19 373.400 0 373.400 0Sermaye Yedekleri19 -13.393 0 -13.393 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-13.393 0 -13.393 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.209 -114 -1.323 0Kar Yedekleri494.060 0 494.060 0Yasal Yedekler57.737 0 57.737 0Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler436.323 0 436.323 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar95.149 0 95.149 0Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı95.149 0 95.149 0Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.771.157 4.088.238 5.859.395 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR3.965.918 21.252.652 25.218.570 0VERİLEN TEMİNATLAR17 11.041 1.064.146 1.075.187 0TAAHHÜTLER17 78.912 301.248 380.160 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler78.912 301.248 380.160 0Kiralama Taahhütleri78.912 301.248 380.160 0Finansal Kiralama Taahhütleri78.912 301.248 380.160 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR223.408 1.070.545 1.293.953 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar10 23.298 121.996 145.294 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler23.298 121.996 145.294 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler10 200.110 948.549 1.148.659 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 292.113 292.113 0Swap Alım Satım İşlemleri200.110 656.436 856.546 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Diğer0 0 0 0EMANET KIYMETLER9.939 0 9.939 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.289.218 23.688.591 27.977.809 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815788BIST