***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 0 624.724 0 -28.057 0 829.606TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607Yeni Bakiye248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 0 522.117 0 -28.057 0 727.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 52.434 0 52.975Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.467 0 494.060 0 52.434 0 905.034Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 0 494.060 0 95.149 0 947.893TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.323 0 494.060 0 95.149 0 947.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 60.711 0 60.852Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 -95.149 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 -95.149 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.182 0 589.209 0 60.711 0 1.008.745Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ213.680 255.033 105.985 127.193FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ213.680 255.033 105.985 127.193Finansal Kiralama Gelirleri209.213 245.220 103.681 121.101Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar4.467 9.813 2.304 6.092FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-116.605 -189.902 -55.719 -96.125Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-116.503 -122.800 -55.683 -64.453Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-102 -103 -36 -44İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -66.999 0 -31.628Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)97.075 65.131 50.266 31.068ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.271 -24.881 -8.662 -12.291Personel Giderleri-10.908 -11.340 -5.051 -5.559Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-200 0 -131 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-4.038 -6.912 -1.828 -3.755Diğer-3.125 -6.629 -1.652 -2.977BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)78.804 40.250 41.604 18.777DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.097.144 1.022.792 446.787 391.184Bankalardan Alınan Faizler9.921 17.256 5.718 10.201Menkul Değerlerden Alınan Faizler216 0 216 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı110.831 240.720 7.134 9.785Kambiyo İşlemleri Karı905.672 699.235 417.933 362.473Diğer70.504 65.581 15.786 8.725KARŞILIK GİDERLERİ-96.103 -72.281 -37.295 -24.050Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-91.153 -72.281 -37.000 -24.050Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-4.950 0 -295 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.002.615 -923.410 -416.938 -356.308Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-106.638 -204.971 -23.938 -9.518Kambiyo İşlemleri Zararı-895.977 -718.439 -393.000 -346.790Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)77.230 67.351 34.158 29.603BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)77.230 67.351 34.158 29.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-16.519 -14.917 -7.663 -6.649Cari Vergi Karşılığı0 -8.491 0 -8.333Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-16.519 -6.426 -7.663 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 1.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)60.711 52.434 26.495 22.954DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI60.711 52.434 26.495 22.954Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları60.711 52.434 26.495 22.954Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı84.078 65.982Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri221.372 218.948Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-116.605 -189.902Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar4.467 9.813Elde Edilen Diğer Kazançlar1.090.922 1.054.984Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar66.459 55.707Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.694 -8.841Ödenen Vergiler0 -158Diğer-1.173.843 -1.074.569Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim40.146 283.385Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış26.768 375.340Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-163.377 63.483Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)185.732 -192.306Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-8.977 36.868Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı124.224 349.367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-85 -963Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-385 557Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-470 -406FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.219.737Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -1.503.650İhraç Edilen Sermaye Araçları0 125.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.099 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.099 -158.913Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi11.130 5.053Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)133.785 195.101Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar685.178 395.422Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar818.963 590.523Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)60.711 52.434DİĞER KAPSAMLI GELİRLER141 541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar141 541Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)181 693Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-40 -152TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.852 52.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI210.469 608.619 819.088 163.093 522.185 685.278GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 1.379 1.379 0 874 874GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3 913.490 3.836.544 4.750.034 987.551 3.751.057 4.738.608Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)3 749.561 3.750.591 4.500.152 961.311 3.605.542 4.566.853Finansal Kiralama Alacakları890.929 4.168.467 5.059.396 1.178.988 4.016.136 5.195.124Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-141.368 -417.876 -559.244 -217.677 -410.594 -628.271İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar40.216 0 40.216 0 0 0Takipteki Alacaklar3 188.467 403.771 592.238 91.165 482.301 573.466Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -64.754 -317.818 -382.572 -64.925 -336.786 -401.711ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.078 0 2.078 1.449 0 1.449MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.280 0 1.280 1.333 0 1.333YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI645 0 645 9.971 0 9.971ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI59.117 0 59.117 75.676 0 75.676DİĞER AKTİFLER155.149 233.055 388.204 114.080 202.077 316.157ARA TOPLAM1.342.228 4.679.597 6.021.825 1.353.153 4.476.193 5.829.346SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)91.277 0 91.277 30.049 0 30.049Satış Amaçlı91.277 0 91.277 30.049 0 30.049Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.433.505 4.679.597 6.113.102 1.383.202 4.476.193 5.859.395YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 750.678 4.060.158 4.810.836 751.669 3.863.777 4.615.446FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.212 0 1.212 421 0 421İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 0 68.783 68.783 0 83.126 83.126KARŞILIKLAR18.318 0 18.318 14.020 0 14.020Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.235 0 3.235 2.699 0 2.699Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar15.083 0 15.083 11.321 0 11.321CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER60.851 144.357 205.208 57.040 141.449 198.489ARA TOPLAM831.059 4.273.298 5.104.357 823.150 4.088.352 4.911.502SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.008.841 -96 1.008.745 948.007 -114 947.893Ödenmiş Sermaye7 373.400 0 373.400 373.400 0 373.400Sermaye Yedekleri7 -13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.086 -96 -1.182 -1.209 -114 -1.323Kar Yedekleri589.209 0 589.209 494.060 0 494.060Yasal Yedekler57.737 0 57.737 57.737 0 57.737Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler531.472 0 531.472 436.323 0 436.323Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar60.711 0 60.711 95.149 0 95.149Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı60.711 0 60.711 95.149 0 95.149Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.839.900 4.273.202 6.113.102 1.771.157 4.088.238 5.859.395Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR4.401.934 23.980.458 28.382.392 3.965.918 21.252.652 25.218.570VERİLEN TEMİNATLAR6 11.402 1.230.095 1.241.497 11.041 1.064.146 1.075.187TAAHHÜTLER6 219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160Kiralama Taahhütleri219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160Finansal Kiralama Taahhütleri219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR359.412 1.151.429 1.510.841 223.408 1.070.545 1.293.953Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4 11.977 91.448 103.425 23.298 121.996 145.294Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler11.977 91.448 103.425 23.298 121.996 145.294Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4 347.435 1.059.981 1.407.416 200.110 948.549 1.148.659Vadeli Alım Satım İşlemleri0 270.792 270.792 0 292.113 292.113Swap Alım Satım İşlemleri347.435 789.189 1.136.624 200.110 656.436 856.546Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER75.488 0 75.488 9.939 0 9.939NAZIM HESAPLAR TOPLAMI5.068.170 26.761.422 31.829.592 4.289.218 23.688.591 27.977.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862178BIST