***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 -2.008 624.724 0 -28.057 0 829.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607Yeni Bakiye248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 -2.008 522.117 0 -28.057 0 727.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 685 0 0 95.149 0 95.834Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 -28.057 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 -28.057 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 469 0 0 154.966 0 155.435Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 95.149 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 95.149 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -854 -854 589.209 0 154.966 0 1.103.328Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ448.550 475.636FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ448.550 475.636Finansal Kiralama Gelirleri434.689 461.772Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar13.861 13.864FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-225.015 -337.122Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-224.829 -242.018Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-186 -154İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -94.950Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar0 0BRÜT KAR (ZARAR)223.535 138.514ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -47.127 -51.099Personel Giderleri-24.826 -22.447Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-507 -255Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-12.155 -14.528Diğer-9.639 -13.869BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)176.408 87.415DİĞER FAALİYET GELİRLERİ2.982.344 2.068.500Bankalardan Alınan Faizler18.595 30.457Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.112 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı119.014 264.832Kambiyo İşlemleri Karı2.753.096 1.666.623Diğer18 89.527 106.588KARŞILIK GİDERLERİ-128.324 -139.753Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-119.169 -131.808Genel Karşılıklar0 0Diğer-9.155 -7.945DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.831.051 -1.898.873Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-154.209 -164.538Kambiyo İşlemleri Zararı-2.676.842 -1.734.335Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)199.377 117.289BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)199.377 117.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)21 -44.411 -22.140Cari Vergi Karşılığı-22.512 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-21.899 -22.140Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)154.966 95.149DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI154.966 95.149Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları154.966 95.149Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı188.728 71.963Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri432.933 422.993Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-225.015 -337.122Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar13.861 13.864Elde Edilen Diğer Kazançlar2.939.119 2.037.218Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4,18 82.470 88.140Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-20.454 -19.006Ödenen Vergiler21 -5.067 -9.971Diğer-3.029.119 -2.124.153Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-291.818 1.020.064Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-427.168 981.005Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-521.612 185.989Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)377.687 -7.662Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)279.275 -139.268Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-103.090 1.092.027YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6 -95 -58Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer7 -1.319 -691Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.414 -749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.623.811Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -2.554.091İhraç Edilen Sermaye Araçları-40.000 125.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.099 -1.841Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-41.099 -807.121Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi10.988 5.599Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-134.615 289.756Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar685.178 395.422Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 550.563 685.178Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)154.966 95.149DİĞER KAPSAMLI GELİRLER469 685Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar469 685Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)586 878Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -117 -193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)155.435 95.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 71.689 478.925 550.614 163.093 522.185 685.278GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 874 874GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.169.755 4.058.731 5.228.486 987.551 3.751.057 4.738.608Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)4 1.001.781 4.013.359 5.015.140 961.311 3.605.542 4.566.853Finansal Kiralama Alacakları1.208.103 4.438.636 5.646.739 1.178.988 4.016.136 5.195.124Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-206.322 -425.277 -631.599 -217.677 -410.594 -628.271İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 40.247 40.247Takipteki Alacaklar4 195.377 372.334 567.711 91.165 482.301 573.466Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)4 -67.650 -326.962 -394.612 -64.925 -336.786 -401.711ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 953 953 1.449 1.449MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.770 1.770 1.333 1.333YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI21 0 0 0 9.971 9.971ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI21 53.660 53.660 75.676 75.676DİĞER AKTİFLER10 575.557 187.394 762.951 114.080 202.077 316.157ARA TOPLAM1.873.384 4.725.050 6.598.434 1.353.153 4.476.193 5.829.346SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 77.363 0 77.363 30.049 0 30.049Satış Amaçlı77.363 77.363 30.049 30.049Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.950.747 4.725.050 6.675.797 1.383.202 4.476.193 5.859.395YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 790.796 4.200.798 4.991.594 751.669 3.863.777 4.615.446FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 361 361 421 421İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER8 12.091 73.907 85.998 0 83.126 83.126KARŞILIKLAR26.040 0 26.040 14.020 0 14.020Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı13 3.618 3.618 2.699 2.699Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar13 22.422 22.422 11.321 11.321CARİ VERGİ BORCU21 7.474 7.474 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12 95.478 365.524 461.002 57.040 141.449 198.489ARA TOPLAM932.240 4.640.229 5.572.469 823.150 4.088.352 4.911.502SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.103.401 -73 1.103.328 948.007 -114 947.893Ödenmiş Sermaye16 373.400 373.400 373.400 373.400Sermaye Yedekleri16 -13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-13.393 -13.393 -13.393 -13.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-781 -73 -854 -1.209 -114 -1.323Kar Yedekleri589.209 0 589.209 494.060 0 494.060Yasal Yedekler57.737 57.737 57.737 57.737Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler531.472 531.472 436.323 436.323Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar154.966 0 154.966 95.149 0 95.149Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı154.966 154.966 95.149 95.149Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.035.641 4.640.156 6.675.797 1.771.157 4.088.238 5.859.395Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR5.096.292 26.297.157 31.393.449 3.965.918 21.252.652 25.218.570VERİLEN TEMİNATLAR14 13.454 1.110.461 1.123.915 11.041 1.064.146 1.075.187TAAHHÜTLER14 431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160Kiralama Taahhütleri431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160Finansal Kiralama Taahhütleri431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR450.238 1.130.949 1.581.187 223.408 1.070.545 1.293.953Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar8 7.043 63.470 70.513 23.298 121.996 145.294Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler7.043 63.470 70.513 23.298 121.996 145.294Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler8 443.195 1.067.479 1.510.674 200.110 948.549 1.148.659Vadeli Alım Satım İşlemleri9.683 241.404 251.087 0 292.113 292.113Swap Alım Satım İşlemleri433.512 826.075 1.259.587 200.110 656.436 856.546Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER58.704 0 58.704 9.939 0 9.939NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.050.440 28.869.925 34.920.365 4.289.218 23.688.591 27.977.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906822BIST