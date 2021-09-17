***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 0 494.060 0 95.149 0 947.893TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 0 494.060 0 95.149 0 947.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 60.711 0 60.852Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 -95.149 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 -95.149 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.182 0 589.209 0 60.711 0 1.008.745Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -854 0 589.209 0 154.966 0 1.103.328TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -854 0 589.209 0 154.966 0 1.103.328Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 94.108 0 94.908Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.966 0 -154.966 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.966 0 -154.966 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -54 0 744.175 0 94.108 0 1.198.236Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ271.691 213.680 144.856 105.985FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ271.691 213.680 144.856 105.985Finansal Kiralama Gelirleri255.896 209.213 135.876 103.681Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar15.795 4.467 8.980 2.304FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-145.079 -116.605 -82.646 -55.719Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-144.938 -116.503 -82.588 -55.683Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-141 -102 -58 -36İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)126.612 97.075 62.210 50.266ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-31.790 -18.271 -17.235 -8.662Personel Giderleri-13.701 -10.908 -6.666 -5.051Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-279 -200 -212 -131Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-5.357 -4.038 -2.793 -1.828Diğer-12.453 -3.125 -7.564 -1.652BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)94.822 78.804 44.975 41.604DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.397.932 1.097.144 556.826 446.787Bankalardan Alınan Faizler25.380 9.921 15.416 5.718Menkul Değerlerden Alınan Faizler185 216 0 216Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı90.961 110.831 15.047 7.134Kambiyo İşlemleri Karı1.231.790 905.672 501.536 417.933Diğer49.616 70.504 24.827 15.786KARŞILIK GİDERLERİ-55.597 -96.103 -27.424 -37.295Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-49.057 -91.153 -21.384 -37.000Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-6.540 -4.950 -6.040 -295DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.314.315 -1.002.615 -507.340 -416.938Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0