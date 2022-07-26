***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 0 -854 589.209 0 154.966 0 1.103.328TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 0 -854 589.209 0 154.966 0 1.103.328Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 94.108 0 94.908Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.966 0 -154.966 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.966 0 -154.966 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 0 -54 744.175 0 94.108 0 1.198.236Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 0 0 744.175 0 224.008 0 1.327.426TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 0 0 744.175 0 224.008 0 1.327.426Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.463 0 226.463Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.008 0 -224.008 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.008 0 -224.008 0 0Dönem Sonu Bakiyeler373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 0 0 968.183 0 226.463 0 1.553.889Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ487.186 271.691 262.812 144.856FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ487.186 271.691 262.812 144.856Finansal Kiralama Gelirleri457.283 255.896 247.579 135.876Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar29.903 15.795 15.233 8.980TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-378.806 -145.079 -231.735 -82.646Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-343.901 -144.938 -199.575 -82.588Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-134 -141 -56 -58İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-34.771 0 -32.104Diğer Faiz Giderleri0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)108.380 126.612 31.077 62.210ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-51.021 -31.790 -27.861 -17.235Personel Giderleri-22.132 -13.701 -11.048 -6.666Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.651 -279 -1.504 -212Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-7.666 -5.357 -4.622 -2.793Diğer-19.572 -12.453 -10.687 -7.564BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)57.359 94.822 3.216 44.975DİĞER FAALİYET GELİRLERİ3.343.023 1.397.932 1.965.649 556.826Bankalardan Alınan Faizler45.139 25.380 29.862 15.416Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.897 185 2.897 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı260.762 90.961 147.479 15.047Kambiyo İşlemleri Karı2.921.859 1.231.790 1.697.263 501.536Diğer112.366 49.616 88.148 24.827KARŞILIK GİDERLERİ-71.443 -55.597 -34.837 -27.424Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-63.124 -49.057 -32.617 -21.384Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-8.319 -6.540 -2.220 -6.040DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.044.052 -1.314.315 -1.770.099 -507.340Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-131.998 -46.602 -59.434 -26.431Kambiyo İşlemleri Zararı-2.912.054 -1.267.713 -1.710.665 -480.909Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)284.887 122.842 163.929 67.037BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)284.887 122.842 163.929 67.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-58.424 -28.734 -30.621 -17.704Cari Vergi Karşılığı-33.528 -20.339 -14.848 -18.876Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-24.896 -8.580 -15.773 997Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 185 0 175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)226.463 94.108 133.308 49.333DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI226.463 94.108 133.308 49.333Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları226.463 94.108 133.308 49.333Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı319.959 133.617Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri496.929 277.574Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-378.806 -145.079Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar29.903 15.795Elde Edilen Diğer Kazançlar3.405.189 1.417.212Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar76.222 -48.457Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.408 -10.009Ödenen Vergiler-73.498 -7.474Diğer-3.219.572 -1.365.945Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-502.703 634.779Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.359.981 -553.799Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-621.243 107.496Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.107.421 1.330.798Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-628.900 -249.716Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-182.744 768.396YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-63 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.612 -529Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.675 -529FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.128.046 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-202.961 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.384 -1.077Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit923.701 -1.077Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi12.735 9.391Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)752.017 776.181Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar794.547 550.563Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.546.564 1.326.744Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)226.463 94.108DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 800Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 800Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 1.000Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)226.463 94.908Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI564.343 985.094 1.549.437 106.368 688.437 794.805GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)492.897 0 492.897 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 57.968 57.968 0 30.932 30.932GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3 1.892.601 7.196.597 9.089.198 1.593.137 6.127.690 7.720.827Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)3 1.757.311 7.193.251 8.950.562 1.461.977 6.116.852 7.578.829Finansal Kiralama Alacakları2.230.814 7.893.180 10.123.994 1.807.841 6.731.734 8.539.575Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-473.503 -699.929 -1.173.432 -345.864 -614.882 -960.746İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar3 201.109 235.720 436.829 187.793 271.477 459.270Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -65.819 -232.374 -298.193 -56.633 -260.639 -317.272ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.560 0 1.560 727 0 727MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.209 0 6.209 5.041 0 5.041YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI47.337 0 47.337 72.233 0 72.233DİĞER AKTİFLER708.133 1.375.936 2.084.069 465.328 1.005.762 1.471.090ARA TOPLAM3.713.080 9.615.595 13.328.675 2.242.834 7.852.821 10.095.655SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)25.835 0 25.835 61.540 0 61.540Satış Amaçlı25.835 0 25.835 61.540 0 61.540Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.738.915 9.615.595 13.354.510 2.304.374 7.852.821 10.157.195YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 3.122.494 7.028.696 10.151.190 1.742.082 6.364.392 8.106.474FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.184 0 1.184 351 0 351İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)925.085 0 925.085 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 0 147.789 147.789 0 238.841 238.841KARŞILIKLAR45.337 0 45.337 34.647 0 34.647Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.117 0 8.117 5.355 0 5.355Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar37.220 0 37.220 29.292 0 29.292CARİ VERGİ BORCU16.386 0 16.386 56.356 0 56.356ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER94.353 419.297 513.650 113.882 279.218 393.100ARA TOPLAM4.204.839 7.595.782 11.800.621 1.947.318 6.882.451 8.829.769SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR1.553.889 0 1.553.889 1.327.426 0 1.327.426Ödenmiş Sermaye7 373.400 0 373.400 373.400 0 373.400Sermaye Yedekleri7 -13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-764 0 -764 -764 0 -764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri968.183 0 968.183 744.175 0 744.175Yasal Yedekler75.474 0 75.474 61.728 0 61.728Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler892.709 0 892.709 682.447 0 682.447Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar226.463 0 226.463 224.008 0 224.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı226.463 0 226.463 224.008 0 224.008Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.758.728 7.595.782 13.354.510 3.274.744 6.882.451 10.157.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR8.612.477 48.770.490 57.382.967 8.497.570 39.708.672 48.206.242VERİLEN TEMİNATLAR6 518.097 1.940.897 2.458.994 9.515 1.683.615 1.693.130TAAHHÜTLER6 428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044Kiralama Taahhütleri428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044Finansal Kiralama Taahhütleri428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.640.445 3.772.967 5.413.412 761.918 2.297.640 3.059.558Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4 0 500.070 500.070 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 500.070 500.070 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4 1.640.445 3.272.897 4.913.342 761.918 2.297.640 3.059.558Vadeli Alım Satım İşlemleri0 359.725 359.725 0 359.339 359.339Swap Alım Satım İşlemleri1.640.445 2.913.172 4.553.617 761.918 1.938.301 2.700.219Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.718 0 2.718 2.380 0 2.380NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.202.175 56.161.680 67.363.855 9.589.882 45.027.472 54.617.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047918BIST