***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.07.2022 22:20
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 0 -854 589.209 0 154.966 0 1.103.328
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 0 -854 589.209 0 154.966 0 1.103.328
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 94.108 0 94.908
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.966 0 -154.966 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.966 0 -154.966 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 0 -54 744.175 0 94.108 0 1.198.236
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 0 0 744.175 0 224.008 0 1.327.426
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 0 0 744.175 0 224.008 0 1.327.426
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.463 0 226.463
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.008 0 -224.008 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.008 0 -224.008 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 0 0 968.183 0 226.463 0 1.553.889
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
487.186 271.691 262.812 144.856
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
487.186 271.691 262.812 144.856
Finansal Kiralama Gelirleri
457.283 255.896 247.579 135.876
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.903 15.795 15.233 8.980
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-378.806 -145.079 -231.735 -82.646
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-343.901 -144.938 -199.575 -82.588
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-134 -141 -56 -58
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-34.771 0 -32.104
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
108.380 126.612 31.077 62.210
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.021 -31.790 -27.861 -17.235
Personel Giderleri
-22.132 -13.701 -11.048 -6.666
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.651 -279 -1.504 -212
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.666 -5.357 -4.622 -2.793
Diğer
-19.572 -12.453 -10.687 -7.564
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
57.359 94.822 3.216 44.975
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
3.343.023 1.397.932 1.965.649 556.826
Bankalardan Alınan Faizler
45.139 25.380 29.862 15.416
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.897 185 2.897 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
260.762 90.961 147.479 15.047
Kambiyo İşlemleri Karı
2.921.859 1.231.790 1.697.263 501.536
Diğer
112.366 49.616 88.148 24.827
KARŞILIK GİDERLERİ
-71.443 -55.597 -34.837 -27.424
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-63.124 -49.057 -32.617 -21.384
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-8.319 -6.540 -2.220 -6.040
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.044.052 -1.314.315 -1.770.099 -507.340
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-131.998 -46.602 -59.434 -26.431
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.912.054 -1.267.713 -1.710.665 -480.909
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
284.887 122.842 163.929 67.037
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
284.887 122.842 163.929 67.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-58.424 -28.734 -30.621 -17.704
Cari Vergi Karşılığı
-33.528 -20.339 -14.848 -18.876
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-24.896 -8.580 -15.773 997
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 185 0 175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
226.463 94.108 133.308 49.333
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
226.463 94.108 133.308 49.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
226.463 94.108 133.308 49.333
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
319.959 133.617
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
496.929 277.574
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-378.806 -145.079
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.903 15.795
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.405.189 1.417.212
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
76.222 -48.457
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.408 -10.009
Ödenen Vergiler
-73.498 -7.474
Diğer
-3.219.572 -1.365.945
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-502.703 634.779
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.359.981 -553.799
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-621.243 107.496
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.107.421 1.330.798
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-628.900 -249.716
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-182.744 768.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-63 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.612 -529
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.675 -529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.128.046 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-202.961 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.384 -1.077
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
923.701 -1.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.735 9.391
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
752.017 776.181
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
794.547 550.563
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.546.564 1.326.744
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
226.463 94.108
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 800
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 1.000
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.463 94.908
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
564.343 985.094 1.549.437 106.368 688.437 794.805
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
492.897 0 492.897 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 57.968 57.968 0 30.932 30.932
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 1.892.601 7.196.597 9.089.198 1.593.137 6.127.690 7.720.827
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
3 1.757.311 7.193.251 8.950.562 1.461.977 6.116.852 7.578.829
Finansal Kiralama Alacakları
2.230.814 7.893.180 10.123.994 1.807.841 6.731.734 8.539.575
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-473.503 -699.929 -1.173.432 -345.864 -614.882 -960.746
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
3 201.109 235.720 436.829 187.793 271.477 459.270
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -65.819 -232.374 -298.193 -56.633 -260.639 -317.272
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.560 0 1.560 727 0 727
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.209 0 6.209 5.041 0 5.041
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
47.337 0 47.337 72.233 0 72.233
DİĞER AKTİFLER
708.133 1.375.936 2.084.069 465.328 1.005.762 1.471.090
ARA TOPLAM
3.713.080 9.615.595 13.328.675 2.242.834 7.852.821 10.095.655
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
25.835 0 25.835 61.540 0 61.540
Satış Amaçlı
25.835 0 25.835 61.540 0 61.540
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.738.915 9.615.595 13.354.510 2.304.374 7.852.821 10.157.195
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5 3.122.494 7.028.696 10.151.190 1.742.082 6.364.392 8.106.474
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.184 0 1.184 351 0 351
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
925.085 0 925.085 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 147.789 147.789 0 238.841 238.841
KARŞILIKLAR
45.337 0 45.337 34.647 0 34.647
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8.117 0 8.117 5.355 0 5.355
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
37.220 0 37.220 29.292 0 29.292
CARİ VERGİ BORCU
16.386 0 16.386 56.356 0 56.356
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
94.353 419.297 513.650 113.882 279.218 393.100
ARA TOPLAM
4.204.839 7.595.782 11.800.621 1.947.318 6.882.451 8.829.769
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.553.889 0 1.553.889 1.327.426 0 1.327.426
Ödenmiş Sermaye
7 373.400 0 373.400 373.400 0 373.400
Sermaye Yedekleri
7 -13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-764 0 -764 -764 0 -764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
968.183 0 968.183 744.175 0 744.175
Yasal Yedekler
75.474 0 75.474 61.728 0 61.728
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
892.709 0 892.709 682.447 0 682.447
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
226.463 0 226.463 224.008 0 224.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
226.463 0 226.463 224.008 0 224.008
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.758.728 7.595.782 13.354.510 3.274.744 6.882.451 10.157.195
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
8.612.477 48.770.490 57.382.967 8.497.570 39.708.672 48.206.242
VERİLEN TEMİNATLAR
6 518.097 1.940.897 2.458.994 9.515 1.683.615 1.693.130
TAAHHÜTLER
6 428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044
Kiralama Taahhütleri
428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044
Finansal Kiralama Taahhütleri
428.438 1.677.326 2.105.764 318.499 1.337.545 1.656.044
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.640.445 3.772.967 5.413.412 761.918 2.297.640 3.059.558
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4 0 500.070 500.070 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 500.070 500.070 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4 1.640.445 3.272.897 4.913.342 761.918 2.297.640 3.059.558
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 359.725 359.725 0 359.339 359.339
Swap Alım Satım İşlemleri
1.640.445 2.913.172 4.553.617 761.918 1.938.301 2.700.219
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.718 0 2.718 2.380 0 2.380
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.202.175 56.161.680 67.363.855 9.589.882 45.027.472 54.617.354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047918
BIST