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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.03.2020 15:36
GÜNCEL HABERLER



***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
18/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2019 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 10. Denetçinin seçilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
18/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da toplanmış ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830391


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Cumhuriyet 2.100 2.132 15,00  
Tam 2.086 2.139 10,99  
Yarım 1.008 1.035 5,32  
Çeyrek 506 517 2,66  
Gümüş.Ons 12,25 12,30 -0,34  
Gümüş Gr. 2,48 2,49 -0,12  
B. Petrol 27,32 27,32 -1,41  
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