***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih17/03/2021Saati14:00AdresiSabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/ İSTANBULGündem2020 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi : 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 9. Denetçinin seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular17/03/2021 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da toplanmış ve ekte yer alan kararlar alınmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918921BIST