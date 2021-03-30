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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

30.03.2021 18:55



***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
17/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
2020 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi : 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 9. Denetçinin seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
17/03/2021 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
27/03/2021
Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da toplanmış ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.   
Olağan genel kurul kararları 27 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921961


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