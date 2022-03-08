***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
08.03.2022 23:31
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
23/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi : 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 9. Denetçinin seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Mart 2022 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısının 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008584
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1210
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2180
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05955,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 33,07
|Açılış
|: 955,48
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4807
|14,4932
|% 0,84
|
|Euro
|15,7943
|15,8640
|% 1,39
|
|Sterlin
|18,9401
|19,0350
|% 0,84
|
|Frank
|15,5430
|15,6367
|% 0,52
|
|Riyal
|3,8537
|3,8730
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|51,60
|
|Altın Gr.
|952
|952
|29,26
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,45
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,82
|
Seans Raporu
18:05
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