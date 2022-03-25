***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.03.2022 21:06
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/3/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
23/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi : 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 9. Denetçinin seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
23/03/2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da gerçekleştirilmiş ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013285
BIST