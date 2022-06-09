***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
09.06.2022 22:25
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
16/06/2022
Saati
16:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 3.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Haziran 2022 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036609
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0517,1178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
16,7606
18:0518,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0947
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
17,9070
18:051.002,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -17,99
|Açılış
|: 1.002,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
994,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0297
|17,1296
|% 0,02
|
|Euro
|18,1298
|18,3167
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,0276
|21,1331
|% -1,77
|
|Frank
|17,1426
|17,2459
|% -1,67
|
|Riyal
|4,4861
|4,5086
|% -1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-17,13
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,33
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
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17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
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17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem