***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih16/06/2022Saati16:00AdresiSabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/ İSTANBULGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 3.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Haziran 2022 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036609BIST