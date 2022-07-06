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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

06.07.2022 18:34
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
16/06/2022
Saati
16:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 3.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
16/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
04/07/2022
Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da toplanmış ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.   
Olağan genel kurul kararları 04 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042405


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B. Petrol 100 100 -2,86  
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