***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.07.2022 18:34
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
16/06/2022
Saati
16:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 3.Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
16/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
04/07/2022
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da toplanmış ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.
Olağan genel kurul kararları 04 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042405
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2832
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2567
En Düşük
16,9505
18:0517,5782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1107
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05962,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 962,16
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2217
|17,2523
|% 1,64
|
|Euro
|17,5533
|17,5850
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,4618
|20,5644
|% 1,16
|
|Frank
|17,6708
|17,7773
|% 1,28
|
|Riyal
|4,5772
|4,6001
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-28,63
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.456
|6.593
|-9,00
|
|Yarım
|3.160
|3.224
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.611
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,86
|