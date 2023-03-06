***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.03.2023 23:10
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
23/03/2023
Saati
14:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
2022 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 10. Denetçinin seçilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2023 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısının 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120751
BIST