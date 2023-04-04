***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih23/03/2023Saati14:00AdresiSabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/ İSTANBULGündem2022 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 10. Denetçinin seçilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular23/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi04/04/2023AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da gerçekleştirilmiş ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.Olağan genel kurul kararları 04 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131719BIST