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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

21.03.2024 17:25
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2023
Tarih
21/03/2024
Saati
15:00
Adresi
Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4.Levent-Beşiktaş/ İSTANBUL
Gündem
2023 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2023 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi, 9. Denetçinin seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
21/03/2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 15:00'da yukarıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center Kule:2 Kat:9 4. Levent-Beşiktaş/İSTANBUL'da gerçekleştirilmiş ve ekte yer alan kararlar alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261132


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