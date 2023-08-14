***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
14.08.2023 14:39
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin 2.500.000.000 TL tutarındaki Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 1.100.000.000 TL olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarih ve 46/953 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185097
BIST
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17:277.765
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 50,73
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:2727,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0953
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:2729,5320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0758
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:271.659,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.659,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:27
|NETAS
|42,68
|153.132.630
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.711.400
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.394.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|144.140.030
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,04
|290.077.887
|% -8,81
|
|SDTTR
|409,30
|4.085.849.735
|% -7,88
|
|DYOBY
|26,00
|118.958.288
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,29
|240.401.926
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.049.506.210
|% 9,98
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|THYAO
|261,40
|9.041.760.464
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,10
|5.747.431.639
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.486.335.095
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,85
|1.173.062.935
|% 1,58
|
|YKBNK
|15,93
|4.543.104.951
|% 1,08
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0425
|27,0607
|% 0,35
|
|Euro
|29,5172
|29,5320
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,1242
|34,2953
|% -0,00
|
|Frank
|30,6271
|30,8116
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,33
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-5,15
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.105
|11.180
|-8,00
|
|Yarım
|5.570
|5.616
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,59
|