***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin 4.000.000.000 TL tutarındaki Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 4.000.000.000 TL olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1625 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve ekine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222406BIST