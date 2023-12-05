***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2023 16:46
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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05.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin 4.000.000.000 TL tutarındaki Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 4.000.000.000 TL olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1625 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve ekine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222406
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1187
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.874,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -9,87
|Açılış
|: 1.874,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8837
|28,9164
|% 0,01
|
|Euro
|31,1804
|31,2280
|% -0,38
|
|Sterlin
|36,2807
|36,4627
|% -0,37
|
|Frank
|32,8780
|33,0761
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6779
|7,7164
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|902,71
|903,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,81
|939,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,17
|2.018,45
|% 0,66
|