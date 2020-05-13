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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.05.2020 15:07
GÜNCEL HABERLER



***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin Başvuru ve Onay Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.05.2021

Ek Açıklamalar
1- Şirketimizin, 1.500.000.000,00 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ve/veya finansman bonosu şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, 2- Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 3- İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadelerinin değişik vadelerde azami 5 yıl olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, değişken kuponlu borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenmesinde, - İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı' nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi, 4- Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine, 5- İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, 6- Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Sayın Çetin DÜZ, Sayın Mustafa Serhat ÜNAL, Sayın Altan ŞİŞMAN ve Sayın Derşan BABACAN, Sayın İsmail OĞUZ, Sayın Özgür Bilge SELVİ'den herhangi ikisinin münferiden/müşterek imzayla yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Onay Belgesi.pdf
EK: 2 1 SPK İhraç Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844710


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