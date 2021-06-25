***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.06.2021 17:19
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin Başvuru ve Onay Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.06.2022
Ek Açıklamalar
1- Şirketimizin, 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ve/veya finansman bonosu şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, 2- Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 3- İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadelerinin değişik vadelerde azami 5 yıl olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, değişken kuponlu borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenmesinde, - İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı' nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi, İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ek 1 Basvuru Formu_2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944214
BIST