***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin Başvuru ve Onay BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.06.2022Ek Açıklamalar1- Şirketimizin, 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ve/veya finansman bonosu şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, 2- Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 3- İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadelerinin değişik vadelerde azami 5 yıl olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, değişken kuponlu borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenmesinde, - İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı' nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya - İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi, İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Ek 1 Basvuru Formu_2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944214BIST